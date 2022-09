Baden-Württemberg

Oft wird Gendern in Klausuren als Rechtschreibfehler markiert. Der Landesschülerbeirat findet: Das muss sich ändern.

Deshalb fordert er, dass die Rechtschreibordnung angepasst werden soll. Denn jüngere Menschen gendern häufig - sowohl wenn sie sprechen als auch wenn sie schreiben. Sie reden und schreiben so, dass nicht nur ein bestimmtes Geschlecht angesprochen wird, sondern möglichst alle. Das berichteten auch Lehrkräfte am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim dem SWR.

Wir haben viele Schüler_innen, die tatsächlich auf einen zukommen und sagen: Ich möchte nicht, dass man mich 'sie' nennt, auch wenn ich vielleicht aussehe wie ein Mädchen.

Okay ... und?

Bei Klassenarbeiten werden gegenderte Wörter aber oft als Fehler angestrichen. Vor allem die mit Gender-Sternchen oder Gender-Leerzeichen: "Lehrer_innen" oder "Lehrer*innen" nicht so cool. Genderneutral wie zum Beispiel "Lehrende" oder "Lehrkräfte" ist inzwischen aber cool.

Schülerbeirat kritisiert das

Das Kultusministerium sagt, dass die deutsche Rechtschreibung für Klassenarbeiten gilt. Weil Gendersternchen aber nicht drinstehen, können Lehrkräfte das als Fehler markieren. Der Landesschülerbeirat findet, dass der Rechtschreibrat das überarbeiten und eine Lösung finden muss.

Gendern: Cool oder unnötig?