DIESEN Rekord hat Bayer Leverkusen jetzt! 🚀

Mit dem Unentschieden gegen AS Rom in der Euro-League hat die Mannschaft von Xabi Alonso einen neuen Rekord aufgestellt.

Das Team ist dadurch seit 49 Pflichtspielen ungeschlagen - das hat in Europa noch keine Mannschaft geschafft! Bisher hatte in Europa Benfica Lissabon die krasseste Serie mit 48 Spielen ohne Niederlage hintereinander. Das war in den Jahren von 1963 bis 1965.

Bayer Leverkusen: Zwei Finals in einer Woche

Um den Rekord zu feiern, bleibt aber nicht so viel Zeit: Der deutsche Meister steht noch in zwei Finalspielen innerhalb von vier Tagen: Am 22. Mai steigt das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo, drei Tage sp├Ąter, am 25. Mai, steht das DFB-Pokal-Finale gegen Kaiserslautern an. Die Spieler sind auf jeden Fall hyped:

"Wir werden alles daf├╝r geben, um den Pott mit nach Leverkusen zu bringen."

