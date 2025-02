Bayern vs. Leverkusen im CL-Achtelfinale: DAS sagen Eberl, Rolfes und Co.

Im Achtelfinale der Champions League gibt es ein deutsches Top-Duell. Bayern-Star Thomas Müller hat einen klaren Favoriten.

Nach der Auslosung am Freitagmittag haben sich unter anderem auch die Sportvorstände der beiden Vereine geäußert:

Bayern-Sportvorstand Max Eberl sagte: "Mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen treffen die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften aufeinander." Er erwartet ein spannendes Duell.

Leverkusen treffen die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften aufeinander." Er erwartet ein spannendes Duell. Leverkusen-Sportvorstand Simon Rolfes sprach davon, dass sein Team die Bayern gut kennt. "Die kennen uns aber auch gut. Das ist ein Achtelfinale auf hohem Niveau", so der 43-Jährige.

Bayern-Star Thomas Müller jokte nach der Auslosung ein bisschen und sagte: "Leverkusen ist ja ganz klar der Favorit. (...) Und wir als absolut krasser Außenseiter wollen uns natürlich da beweisen, liebe Experten."

💡: Das Achtelfinal-Hinspiel findet am 4. oder 5. März in München statt. Das Rückspiel ist dann eine Woche später in Leverkusen. Wenn du wissen willst, gegen wen Dortmund, Barcelona und Co. spielen, kannst du das hier checken:

Bayern vs. Leverkusen: Starke Bilanz von Xabi Alonso

Die Bilanz von Bayer-Trainer Xabi Alonso kann sich sehen lassen: In allen seinen sechs Spielen gegen Bayern blieb sein Team ungeschlagen und konnte sogar dreimal gewinnen. Erst am vergangenen Wochenende gab es das Top-Duell in der Bundesliga: