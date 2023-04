Bayern versagen in Mainz: Letzter Titel in Gefahr?

mit Whatsapp teilen

Die Bayern stecken in der Bundesliga in einer tiefen Krise. In Mainz haben sie mit 3:1 verloren.

Nach dem Aus ist der Champions League gegen Man City und der Niederlage im DFB-Pokal gegen Freiburg, geht es für den FC Bayern in diese Saison nur noch um einen Titel - die Meisterschaft! Nach dem Spiel in Mainz könnte auch der jetzt wackeln. Schwache Leistung von Tuchels Team Trotz Führung schaffte das Team von Thomas Tuchel es nicht, in Mainz zu gewinnen. Die Leistung der Bayern wurde immer schwächer, Mainz spielte sich in einen Rausch. Am Ende war es ein verdienter Sieg für die 05er. Heute Abend hat Borussia Dortmund dann die Chance, gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung zu übernehmen.