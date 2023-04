Bayern versagen in Mainz, Dortmund ist Tabellenführer

Die Bayern stecken in einer tiefen Krise. In Mainz haben sie mit 3:1 verloren. Dortmund nutzt die Chance.

Nach dem Aus ist der Champions League gegen Man City und der Niederlage im DFB-Pokal gegen Freiburg, geht es für den FC Bayern in diese Saison nur noch um einen Titel - die Meisterschaft! Nach dem Spiel in Mainz könnte auch der jetzt wackeln.

Schwache Leistung von Tuchels Team

Trotz Führung schaffte das Team von Thomas Tuchel es nicht, in Mainz zu gewinnen. Die Leistung der Bayern wurde immer schwächer, Mainz spielte sich in einen Rausch. Am Ende war es ein verdienter Sieg für die 05er.

Dortmund schießt sich an die Spitze

Im Abendspiel konnte Borussia Dortmund die Chance auf die Tabellenführung nutzen. Mit einem souveränen 4:0 gegen Eintracht Frankfurt zieht der BVB an den Bayern vorbei. Nur ein Punkt trennt die beiden Top-Teams fünf Spieltage vor Ende der Saison.