Diese Mannschaften stehen im Halbfinale der Champions League:

AC Mailand - Inter Mailand

Real Madrid - Manchester City

Die Hinspiele finden am 9. und 10. Mai statt. Die Rückspiele stehen am 16. und 17. Mai auf dem Plan. Das Endspiel findet nach aktueller Planung am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.