Bayern-Fans stinksauer: "F*** dich, PSG!"

Grund waren die hohen Eintrittspreise im Stadion von Paris Saint Germain beim Achtelfinal-Hinspiel.

In der Kurve der Fans des FC Bayern München waren zwei große Banner zu sehen: "70 Euro? Wir sind immer noch nicht Neymar" und "Zwanzig sind genug! F*** dich, PSG!". Aber auch die PSG-Ultras schossen mit einer großen One-Piece-Choreo gegen die Gäste aus Bayern.

#ONEPIECE PSG (Paris Saint-Germain) referring to One Piece in UEFA Champions League today! https://t.co/lNiwlHlCma

Bayern mit guten Chancen aufs Viertelfinale

Das Spiel lief über weite Strecken weniger spektakulär ab. Kingsley Coman brachte die Bayern in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Zwei Treffer vom eingewechselten Mega-Star Kylian Mbappe für Paris kassierte der Video-Schiedsrichter wegen Abseits zurecht wieder ein. In der Nachspielzeit gab es noch die Gelb-Rote Karte für Benjamin Parvard wegen wiederholtem Foulspiel. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.