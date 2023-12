VAR-Fail bei Bayern vs. Stuttgart: Was war los?

Bayern München hat das Topspiel gegen Stuttgart mit 3:0 gewonnen. In der ersten Halbzeit gab es technische Probleme.

In der 25. Spielminute erzielte Bayerns Abwehrspieler Min-Jae Kim per Kopf das 2:0. Doch die Fahne des Schiedsrichterassistenten ging hoch und der Treffer zählte nicht: Abseits! Weil es eine knappe Entscheidung war, würde in diesem Fall eigentlich der VAR (Video Assistant Referee) eingreifen und die Szene checken. Doch laut DAZN gab es technische Probleme in Köln, deshalb konnte keine kalibrierte Linie gezogen werden.

Es ist für die Bayern in dem Fall Pech, ganz klar. Höchstunglücklich, dass in dem Moment die Kameras ausfallen.

Bayern vs. Stuttgart: Klarer Sieg trotz VAR-Panne

Am Ende setzte sich der FC Bayern im Spitzenspiel mit 3:0 gegen Stuttgart durch und zeigte nach der 1:5-Klatsche gegen Frankfurt eine starke Reaktion. Zwei der drei Tore machte Stürmer Harry Kane. Er war nach dem Spiel richtig happy.

Es war wahrscheinlich unsere beste Saisonleistung.

Mit dem Sieg steht Bayern München in der Bundesliga weiter auf dem zweiten Tabellenplatz. Auch Stürmer Thomas Müller war mit der Performance des Teams zufrieden. Was er nach dem Spiel gesagt hat, kannst du dir hier anhören: