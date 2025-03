"Geschenke verteilt": VfB-Trainer Hoeneß ärgert sich nach 1:3 gegen Bayern

Im Südschlager der Bundesliga ist der VfB Stuttgart zunächst das bessere Team gewesen. Am Ende reichte es trotzdem nicht.

Angelo Stiller (34.) brachte den VfB Stuttgart vor heimischer Kulisse am Freitagabend in Führung. Teilweise krasse Fehler führten dann aber zu den Treffern von Michael Olise (45.), Leon Goretzka (64.) und Kingsley Coman (90.).

Um gegen den FC Bayern zu gewinnen, dürfe man nicht "die Fülle an Geschenken verteilen" wie der VfB Stuttgart, so Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Trotzdem bezeichnete er das Spiel als "Schritt in die richtige Richtung".

VfB-Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß nach 1:3 gegen Bayern Dauer 0:19 min VfB-Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß nach 1:3 gegen Bayern

FC Bayern: Generalprobe vor Champions-League-Kracher geglückt

Der Rekordmeister tankt mit dem Sieg Selbstvertrauen für Mittwoch. Da wartet Bayer Leverkusen im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auf die Münchner. Die Mannschaft spiele aktuell "ein Stück weit erwachsener", meinte Torhüter Manuel Neuer. Auch Sportvorstand Max Eberl lobte das Team, es sei "bemerkenswert, wie wir in so einem Spiel auch wachsen".