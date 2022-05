"Beauty & the Nerd" wird auf 2023 verschoben

Angeblich soll ein Kandidat dafür verantwortlich sein, dass die Sendung nicht wie geplant am 2. Juni startet.

Der Sender ProSieben hat auf Twitter bekannt gegeben, dass "Beauty & the Nerd" erst nächstes Jahr zu sehen sein wird:

Wir müssen die Ausstrahlung von ‚Beauty & the Nerd’ leider ins Jahr 2023 verschieben. Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut. Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis.

"Produktionstechnische Gründe"?!

Was mit "produktionstechnischen Gründen" gemeint ist, wird nicht verraten. Dafür lässt eine der Kandidatinnen, Walentina Doronina, ordentlich Frust ab auf Instagram. Sie zeigt sich mega genervt davon, dass die Ausstrahlung ins nächste Jahr verschoben wurde. Zudem deutet sie an, dass womöglich einer der Kandidaten in der letzten Minute dafür gesorgt hat, dass "Beauty & the Nerd" nicht zu sehen sein wird. Sie selber soll nicht der Grund für den späten Start sein.

Überlegt euch zehn Mal, ob ihr ins TV gehen wollt oder nicht, denn ihr könnt Sachen nicht rückgängig machen. […] Aus welchem Grund das verschoben wurde ist unfassbar. Wirklich: Es ist unfassbar! […] Ich habe keine Worte für einige Menschen. Es ist einfach ein Kindergarten. Der größte Kindergarten, den ich je im Trash erlebt hab.

Außerdem hat Walentina etwas zu dem Ganzen geschrieben. Das kannst du hier nachlesen:

Screenshot Instagram @walentinadoroninaofficial

