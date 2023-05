Mehr Beauty-Behandlungen bei Jugendlichen: Ist Social Media schuld?

Ärzte sind der Meinung, dass soziale Medien definitiv dazu beitragen, da sie unsere Wahrnehmung stark verzerren können.

Letztes Jahr sind ästhetische Behandlungen bei Jugendlichen um fünf Prozent gestiegen - die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen zählte mehr als 98.500 Schönheitsoperationen.

Warum wollen Jugendliche immer öfter Schönheitsoperationen?

Unter den ästhetischen Eingriffen sind Behandlungen im Gesicht am beliebtesten gewesen. Schönheitschirurgen fällt immer häufiger auf: Junge Menschen kommen oft mit bearbeiteten Fotos in die Praxen und wollen so aussehen wie auf den Bildern. Facharzt Alexander Hilpert sieht vor allem bei Filtern und Beauty-Trends, die auf Social Media viral gehen, ein großes Problem:

Die Filter bei TikTok führen zu einer verzerrten Wahrnehmung und sind gefährlich.

Soziale Medien verstärken unrealistische Schönheitsideale

Ein gutes Beispiel für solch eine verzerrte Wahrnehmung hat eine Twitter-Unterhaltung zwischen der Bloggerin Gina Shkeda und einer jungen Userin gezeigt: Die Userin schrieb 2017: "Wenn ich so schön wie Gina Shakeda aufwachen könnte, wäre ich das glücklichste Mädchen der Welt" und fügte noch den Hashtag #naturalbeauty hinzu. Gina wurde damals für ihre ehrliche Antwort gefeiert:

Girl, ich habe gemachte Augenbrauen, Wimpernverlängerungen und Lippenunterspritzungen - nicht mal ich sehe so aus 😂 Du bist makellos.

Falls du dich also mal wegen Fotos auf Social Media schlecht fühlen solltest, nicht vergessen: Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Mit realistisch aussehenden Filtern wird es heutzutage nämlich immer schwieriger zu unterscheiden, welche Inhalte eigentlich echt sind und wo bearbeitet wurde.

Ein paar Tipps, wie du dich vor so was schützen kannst, findest du hier: