Behörden und Ämter nerven dich? Du bist nicht allein

Zwei von drei Menschen in Deutschland kommen sich vor wie „Bittsteller“, wenn sie etwas von einer Behörde brauchen. Vor allem junge Menschen fühlen sich alleine gelassen und nicht ernst genommen - nämlich 80 Prozent. Das kam jetzt bei einer Civey-Umfrage raus. Das ist eine Firma für Meinungs- und Marktforschung.

Wunsch an Behörden in Deutschland: Perso und Co digital beantragen