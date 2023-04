Heftige Explosion zerstört Wohnhaus in Ingelheim

Das Einfamilienhaus ist komplett eingestürzt. Ein Bewohner wurde dabei verschüttet - er hatte richtig Glück.

Passiert ist das am Dienstag in Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Zum Zeitpunkt des Unglücks hat sich der Bewohner nach SWR-Informationen im Haus befunden und wurde verschüttet. Die Feuerwehr habe ihn aber unverletzt gerettet. Er hatte offenbar richtig Glück: Ein kleiner Hohlraum hat wohl Schlimmeres verhindert.

Wieso ist das Haus explodiert?

Das wird aktuell untersucht. Die Polizei geht davon aus, dass es bei Straßenarbeiten zu einem Gasaustritt gekommen sein könnte. Das könnte dann zur Explosion geführt haben. Zwei Bauarbeiter wurden laut Polizei leicht verletzt.

Anwohner mussten Häuser verlassen

Nach SWR-Informationen war das Gebiet zwischenzeitlich großräumig abgesperrt. Rund 80 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Warum? Weil unklar war, ob noch irgendwo Gas austrat. Laut Polizei sind die Messungen der Feuerwehr mittlerweile abgeschlossen und es konnte Entwarnung gegeben werden. Insgesamt waren rund 100 Retter im Einsatz.

Erst vor wenigen Wochen war es in Stuttgart zu einer heftigen Gasexplosion gekommen. Hier erfährst du alle Details: