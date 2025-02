Ermittlungen: Hat Linken-Politikerin zuerst VfB-Fans attackiert?

Gökay Akbulut gab an, von mutmaßlichen VfB-Fans im Zug angegangen und rassistisch beleidigt worden zu sein. Die Polizei zweifelt.

Das soll passiert sein: Akbulut schilderte der Polizei, dass sie auf einer Zugfahrt von Heidelberg nach Stuttgart angegriffen worden sei. Die Täter identifizierte sie als Fans vom VfB Stuttgart. Ihr sei eine Bierflasche an den Kopf geworfen worden sein, so die Linken-Politikerin. Zudem hätten sie die Fans rassistisch beleidigt.

Zweifel an Darstellung: Der Fall Akbulut und die VfB-Fans Dauer 0:56 min Zweifel an Darstellung: Der Fall Akbulut und die VfB-Fans

Die Polizei zweifelt allerdings laut den "Stuttgarter Nachrichten" an den Aussagen der Mannheimerin. So soll Akbulut gegenüber den Mitreisenden ausfällig geworden sein. Diese hätten lauthals Parolen gesungen, die der Politikerin sauer aufgestoßen seien, so die Zeitung. Sie sei zuerst ausfällig geworden und habe eine kleine Weinflasche in Richtung der Fans geworfen. Daraufhin sei die Bierflasche, die sie am Kopf verletzte, zurückgeflogen.

Akbulut bleibt bei ihrem Standpunkt - Ärger in Sicht

Die 42-Jährige weicht von ihrer Sicht der Dinge trotz Kontroversen nicht ab.

Was ich erlebt habe, habe ich bereits ausführlich geschildert. Nun gilt es, die Ermittlungen der Behörden abzuwarten.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Auf Akbulut könnte Ärger zukommen: "Auch eine falsche Verdächtigung ist eine Straftat. Ich hoffe, dass der Deutsche Bundestag dieses Verhalten aufarbeitet und die Abgeordnete ihr Verhalten überdenkt“, sagte Heiko Teggatz, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft, gegenüber der Zeitung „Welt“.