Vorsicht, beißende Fische!

Urlaub in Südfrankreich: Sonne, blaues Meer und... beißende Fische! Viele Schwimmer klagen über Bisse in Zehen und Füße.

Es sind Graue Drückerfische, die in Südfrankreich nahe des Ufers unterwegs sind. Sie werden 30 bis 45 Zentimeter lang und haben 14 Zähne im Ober- und 8 im Unterkiefer. Und offensichtlich haben sie keine Angst vor Menschen: Über 40 Badegäste wurden am Montag am Strand nahe der spanischen Grenze von Fischen gebissen. Auch in der Nähe von Cannes an der Côte d'Azur wurde ein Schwimmer gebissen. Er stand in nur 50 Zentimeter tiefem Wasser. Die Bisse sind für Menschen aber nicht gefährlich.

Was treibt die Fische ans Ufer?

Wegen des Klimawandels und der Erwärmung der Meere gehen die Drückerfische häufiger im flachen Wasser auf Nahrungssuche, schreibt die Zeitung "Le Parisien". Das Meer in Südfrankreich hat gerade eine Temperatur von 28 statt normal 21 bis 22 Grad. Ein Meeresbiologe erklärt der Zeitung außerdem, dass die Fische sich im Sommer fortpflanzen und dann aggressiv werden können.

Zu Hause bleiben und lieber in den Baggersee springen - das geht auch fast überall: