Beliebte Reiseziele: Türkei vorn

Der Reise-Boom geht weiter: Die Menschen haben bei großen Veranstaltern so viel gebucht wie vor Corona. Besonders beliebt sind die Türkei – und Bayern.

In die Türkei wollte jeder fünfte Urlauber erklärt der Reiseveranstalter Dertour – und jede dritte Familie. Sie löst damit Spanien als beliebtestes Reiseziel ab. Dritter ist Griechenland und auf Platz vier landet wieder Deutschland. Hier wollten die meisten in die Berge oder ans Meer: ganz vorn liegt Bayern, dann kommen Mecklenburg Vorpommern und Baden-Württemberg. Das zeigt eine Umfrage von YouGov. Knapp die Hälfte ist danach im Sommer verreist – jeder Dritte in Deutschland. Gleichzeitig wollten auch viele weiter weg. Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour zum Beispiel meldet ein deutliches Plus bei Fernreisen. Stärker gefragt waren bei Dertour auch kühlere Regionen – um der Hitze zu entkommen. Insgesamt seien es den Sommer über deutlich mehr Gäste gewesen - in etwa wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Die steigenden Buchungen lägen mit auch an der Pleite von FTI Anfang Juni, erklärt Dertour. Auch beim größten deutschen Reiseveranstalter Tui sind die Geschäfte diesen Sommer gut gelaufen, Tui hat ein Rekordquartal gemeldet.