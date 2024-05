Und das Model ist dabei All-In gegangen in einem durchsichtigen Kleid von Saint Laurent.

Das Kleid ist aus der Herbstkollektion 2024 von Saint Laurent. Bella Hadid trug es auf der Premiere von dem Film "The Apprentice" bei den Filmfestspielen in Cannes. Hier siehst du den Look:

Bella Hadid: Pause vom Modelleben

Es ist der erste rote Teppich, auf dem Bella Hadid seit März 2023 war. Sie hatte sich unter anderem aus gesundheitlichen Gründen eine Pause vom Modeln und vielen großen Events genommen.

So sieht Bella Hadids Leben aktuell aus: