Bella Hadid "nackt" auf der Fashion Week: Das steckt dahinter!

Das Spray-On Dress des Models geht gerade auf Social Media viral. Wie wird aus nackt angezogen - nur mit Sprühfarbe?!

Die Designer von Coperni, Arnaud Vaillant und Sébastien Meyer, sprühten dem Model live auf dem Laufsteg einen ganz besonderen Stoff auf die Haut. Was erst einmal aussah wie ein normales Bodypainting, wurde am Körper von Bella Hadid zum Kleid. Die beiden Designer hatten sich im Vorfeld der Show mit Dr. Manel Torres, dem Erfinder von Spray-On Stoffen, zusammengetan. Gemeinsam mit ihm entwickelten sie das Dress, das das Topmodel dann auf dem Laufsteg präsentieren durfte.

Ein Kleid zum Aufsprühen - wie soll das gehen?

Hinter dem Spray-On Dress steckt eine komplett neue Technologie. Coperni erklärte in einem Statement, dass diese aus kurzen Fasern besteht, die mit Polymeren und Biopolymeren (daraus bestehen Kunststoffe) verbunden sind. Lösungsmittel bringen den Stoff in die flüssige Form, in der sie aus der Sprühflasche kommen. Diese verdampfen dann, wenn das Spray eine Hautoberfläche erreicht. Außerdem krass: Der Stoff ist sogar waschbar und kann so wieder und wieder getragen werden. Ob Bella ihr passgenaues Dress also behalten durfte?

Kylie Jenner war bei der Coperni-Show zu Gast und supportete ihre Freundin Bella Hadid. Auch Kylie gilt als Trendsetterin: