Nach Erdbeben: So war das Benefizkonzert

Das Konzert fand am Donnerstag in Berlin statt. Mit dabei waren unter anderem Summer Cem, KC Rebell und UFO361.

Auch Kool Savas, Ezhel, Veysel und Samra standen auf der Bühne. Der Ticketpreis lag bei 25 Euro. Wer mehr bezahlen wollte, konnte das machen. Der gesamte Gewinn des Konzerts wurde gespendet.

Benefizkonzert Berlin: So viel Geld kam zusammen

Wie Samra auf Insta gepostet hat, konnten über 340.000 Euro Spenden gesammelt werden.

Das ganze Konzert wurde online gestreamt und auch Leute, die von zu Hause aus zuschauten, konnten spenden. Auch KC Rebell hat sich in seiner Insta-Story am Freitag bei allen bedankt. Er und Summer Cem sind nun in die Türkei geflogen, um vor Ort zu helfen.

Warum sind Geldspenden so wichtig?

Klar ist: Kein Geld der Welt kann das Leid der Menschen in der Türkei und Syrien aufwiegen, doch vor Ort fehlt es an allem. Von dem Geld kaufen Hilfsorganisationen beispielsweise Lebensmittel, Decken und medizinisches Material.