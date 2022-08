Real-Star wird Europas Fußballer des Jahres!

Karim Benzema bekam die Auszeichnung am Donnerstagabend in Istanbul trotz heftiger Konkurrenz.

Kevin de Bruyne von Manchester City landete auf dem zweiten Platz. Benzema-Teamkollege Thibaut Courtois wurde Dritter. Benzemas Coach Carlo Ancelotti wurde übrigens Europas Trainer des Jahres.

So gut war Benzema letzte Saison!

Der Stürmer erzielte 15 Buden in der letzten Champions-League-Saison. Am Ende holte er sich mit Real Madrid den CL-Titel. In der spanischen Liga waren seine Stats ebenfalls heftig: In 37 Spielen machte er 27 Tore und legte 12 Treffer auf.

Den Titel als beste Fußballerin holte sich Barcelona-Star Alexia Puttellas. Sie bekam die Auszeichnung zum zweiten Mal.

