Benzin ist endlich wieder billiger: Soll ich jetzt tanken gehen?

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist Benzin gerade so billig wie lange nicht mehr. Im Schnitt kostet Super etwa 1,70 Euro pro Liter. E10 ist sogar für durchschnittlich 1,63 Euro zu haben. Das ergibt die SWR-Datenanalyse von rund 15.000 deutschen Tankstellen am 20. Dezember 2022 um 17 Uhr.

Das hat Benzin so teuer gemacht!

Laut ADAC haben sich die Preise jetzt wieder normalisiert. Das sah das ganze Jahr über anders aus. Denn: Mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs im Februar wurde Benzin viel teurer. Ein Liter kostete plötzlich mehr als 2 Euro. Erst durch den sogenannten Tankrabatt wurde es von Juni bis August günstiger. Als der Rabatt dann aber ausgelaufen war, stiegen die Preise wieder an. Jetzt sind sie wieder ähnlich wie vor Kriegsbeginn. Für dich heißt das, dass du bei einer Tankfüllung von 50 Liter (E10) etwa 25 Euro weniger zahlst als zum Beispiel im Februar oder September.

Warum wird Diesel nicht billiger?

Für alle, die Diesel brauchen, sieht es noch ein bisschen anders aus. Sie müssen weiterhin mehr zahlen als vor dem Kriegsbeginn. Derzeit kostet ein Liter im Schnitt 1,80 Euro. Zwar ist Diesel damit auch in letzter Zeit günstiger geworden - aber nicht so sehr wie Benzin. Warum das so ist, können sich die Fachleute vom ADAC nicht erklären.

Wann ist Tanken am billigsten?

Gerade sind die Preise relativ niedrig. Trotzdem kann es große Unterschiede geben. Dazu solltest du wissen:

Sprit ist morgens besonders teuer

Tagsüber sinken die Preise

Abends wird es dann wieder teurer

Wenn du tanken musst, solltest du also nicht nur die Preise von verschiedenen Tankstellen vergleichen, sondern auch zur richtigen Tageszeit gehen. Dann kannst du besonders viel sparen.

