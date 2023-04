Berliner Amokfahrer: Er muss in die Psychiatrie

Der Mann ist letztes Jahr in eine Schulklasse aus Hessen gerast - dabei starb eine Lehrerin. Jetzt wurde er verurteilt.

Der 30-jährige Fahrer wurde am Freitag in einem Sicherungsverfahren vom Berliner Landgericht verurteilt. Ihm wurden Mord und 16 Fälle des versuchten Mordes vorgeworfen. Er wird dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht - dort befand er sich schon seit der Tat.

Der Grund: Der Mann hat eine paranoide Schizophrenie und ist deshalb schuldunfähig. Er leidet seit zehn Jahren an der Krankheit, soll jedoch vor der Amokfahrt nicht genug von seinen Medikamenten eingenommen haben.

Amokfahrt auf dem Berliner Kurfürstendamm: Was war passiert?

Im Juni 2022 raste der Täter in einem Auto in eine Gruppe Menschen. Darunter war auch eine Schulklasse aus Hessen. Eine Lehrerin ist gestorben, 16 weitere Menschen wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt.