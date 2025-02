Bei der Demo am Samstag hatten viele Menschen Lampen und Lichterketten dabei und riefen "Wir sind die Brandmauer".

Damit wollten die rund 35.000 Demonstranten ausdrücken, dass sie gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD sind. Hintergrund ist: CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz will im Bundestag Anträge stellen, um die Migrationspolitik deutlich zu verschärfen. Damit die Anträge eine Mehrheit bekommen, will er auch die Zustimmung der AfD in Kauf nehmen. Gleichzeitig hat die CDU gesagt, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt.

