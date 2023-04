In Berlin-Schöneberg konnte bei einem Großeinsatz der Polizei eine Geisel aus einem Antiquitätengeschäft befreit werden.

Triggerwarnung - Suizid Im Text geht es um Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am Montagabend kam es in der Hauptstadt zu einem großen Polizeieinsatz, bei dem auch Spezialkräfte vom SEK im Einsatz waren. Zwei Männer sollen ein Antiquitätengeschäft in Berlin-Schöneberg überfallen haben. Dabei wurde laut Medienberichten eine Frau schwer verletzt, eine weitere Person wurde als Geisel genommen.

Geisel konnte unverletzt befreit werden

Die beiden Männer hatten sich demnach zusammen mit der Geisel in dem Laden verschanzt, bis sich einer von ihnen ergab, aus dem Laden kam und von der Polizei festgenommen wurde. Der zweite Mann blieb mit der Geisel im Geschäft, bis Spezialkräfte vom SEK am frühen Dienstagmorgen den Laden stürmten. Die Geisel konnte dabei unverletzt gerettet werden - der Geiselnehmer nahm sich laut Angaben der Polizei das Leben.

Unsere Kolleg. vom #SEK sind kurz nach halb 3 in den Laden in #Schöneberg eingedrungen und haben die Geisel körperlich unverletzt gerettet.Der Tatverdächtige hat Suizid begangen.^tsm

Die Tat fand bei der Keithstraße statt. Wegen des massiven Polizeiaufgebotes war der Bereich zwischen Kurfürsten- und Kleiststraße zwischenzeitlich abgeriegelt.