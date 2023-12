Nach den Ausschreitungen im letzten Jahr plant die Berliner Polizei zum Jahresende einen Großeinsatz.

Es sei der größte Polizeieinsatz an Silvester der letzten Jahrzehnte, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. Noch ein Grund für den großen Einsatz ist der Israel-Hamas-Krieg:

Wir gehen durchaus davon aus, dass diese Emotionen auch auf der Straße ausgelebt werden.

So fährt die Polizei in Berlin an Silvester auf

In der Silvesternacht werden 2.000 bis 2.500 Polizisten im Einsatz sein, kündigte Slowik an. Parallel werde die Zahl der Streifenwagen von 150 wie sonst nachts üblich auf 220 erhöht. Dazu kämen noch 500 Bundespolizisten an den S-Bahnhöfen und Fernbahnhöfen.

