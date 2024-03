Studie: Immer weniger demokratische Staaten 😮

Auf der Welt gibt es so wenige demokratische Staaten wie seit 20 Jahren nicht mehr. Woran liegt das?

Die Bertelsmann Stiftung hat das in 137 sogenannten Entwicklungs- und SchwellenlĂ€ndern untersucht. Dazu zĂ€hlen unter anderem SĂŒdafrika und Thailand. Sabine Donner von der Bertelsmann Stiftung hat im ARD Interview gesagt: Grund dafĂŒr sei zum Beispiel, dass eigentlich demokratisch gewĂ€hlte Regierungen immer hĂ€rter auf gesellschaftliche Kritik reagieren:

Bertelsmann-Stiftung: Weniger demokratische Staaten Dauer 0:20 min Bertelsmann-Stiftung: Weniger demokratische Staaten

Bertelsmann Stiftung: Zahl der Autokratien nimmt weiter zu

Aktuell gebe es in den Entwicklungs- und SchwellenlÀndern 63 Demokratien und 74 Autokratien, wie die Bertelsmann Stiftung am Dienstag mitteilte. In einer Demokratie herrscht das Volk und in einer Autokratie ein einziger Herrscher.

Grund zur Hoffnung gibt es laut der Bertelsmann Stiftung dennoch, denn eine Trendumkehr sei möglich. Das zeigen aktuell die LĂ€nder Brasilien und Polen, wo die Bevölkerung autoritĂ€re KrĂ€fte abgewĂ€hlt hat. Außerdem gebe es auch Demokratien, die dem Druck standhielten - unter anderem in Taiwan, SĂŒdkorea oder Costa Rica.

Wie kannst du Demokratie stÀrken?

Das sagt die Bertelsmann Stiftung:

Widerstand gegen autoritĂ€re Tendenzen sei erfolgreich, wenn Leute auf die Straße gehen. Gleichzeitig brauche es Institutionen, die die Regierungen kontrollieren.

Der Ausbau und Schutz dieser KrÀfte und Institutionen sei das beste Mittel, um Demokratie zu stÀrken.

Um der Zerstörung der Demokratie entgegenzuwirken, brauche es Kontrollinstanzen wie Justiz, Parlament oder Medien.

