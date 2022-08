Sommerpraktikum: Eine Woche in fünf Unternehmen!

Noch keinen Plan in welchem Beruf du später arbeiten möchtest? Dann kannst du in verschiedenen Städten Jobs testen.

Wie zum Beispiel in Karlsruhe, Pforzheim oder Rastatt. So kannst du in den Sommerferien verschiedene Berufe für jeweils einen Tag ausprobieren. Dazu meldest du dich auf praktikumswoche.de an und suchst dir deine Stadt und fünf Unternehmen aus.

Was kostet das Praktikum?

Das Angebot ist for free und in mehreren Bundesländern verfügbar. Hinter dem Projekt stecken die Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer und die Agenturen für Arbeit. Sie wollen dadurch "mehr junge Menschen mit Unternehmen zusammenbringen".

In welchem Bereich es noch viele Jobs gibt, kannst du dir hier anschauen: