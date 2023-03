Galeria: Diese Filialen in BW werden dicht gemacht

Von 129 Filialen sollen laut dem Betriebsrat 52 geschlossen werden. Darunter sind auch sechs in Baden-Württemberg.

Die Geschäfte in Esslingen, Heidelberg (Bismarckplatz), Leonberg, Pforzheim, Reutlingen und in der Stuttgarter Eberhardstraße machen am 31. Januar 2024 zu. In Rheinland-Pfalz wird keine Filiale geschlossen. Das bestätigte das Unternehmen am Montag. In ganz Deutschland könnten bis zu 5.000 Menschen ihren Job verlieren.

Der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH geht es schon lange nicht gut. Bereits vor zwei Jahren hatte Galeria 40 von damals 172 Läden geschlossen. 4.000 Menschen bekamen die Kündigung.

Staat versuchte Galeria zu helfen

Das Unternehmen bekam in den letzten beiden Jahren Geld vom Staat, um wieder auf Kurs zu kommen. Insgesamt gab es 680 Millionen Euro für Galeria. Wirklich erfolgreich war die Hilfe offenbar nicht.

Galeria Kaufhof: Verdi will gegen die Schließung vorgehen

Die Gewerkschaft Verdi will was gegen die Schließung der Filialen machen. Warum? Verdi sagt, dass die Beschäftigten in den vergangenen Jahren massiv auf Gehalt verzichtet hätten und das Unternehmen hunderte Millionen Euro Steuergeld bekommen habe.