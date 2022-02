Aufgeflogen! So haben Fahrschüler bei der Prüfung betrogen

Die Corona-Pandemie hat offenbar einen neuen Betrug bei der Theorieprüfung möglich gemacht. Doch der TÜV rüstet nach.

134 Betrugsfälle seien im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz entdeckt worden, meldet der TÜV Rheinland. In diesem Jahr wurden allein in Koblenz schon zehn Betrüger erwischt.

Neu ist dabei der Versuch, mit der Corona-Maske zu betrügen. Und das soll laut TÜV so funktioniert haben: In der Corona-Maske wird eine Kamera versteckt. Durch ein kleines Loch filmt die dann die Prüfungsaufgaben. Die Aufnahmen gehen live an einen Komplizen. Der löst einen Vibrationsalarm zum Beispiel am Handy aus, wenn der Fahrschüler mit der Maus auf der richtigen Antwort ist.

Kamera, Antenne, Batterie - alles versteckt in einer FFP2-Maske. TÜV Rheinland

Erwischt? Halbes Jahr Prüfungssperre!

Ganz schön viel Aufwand. Und gefährlich! Nicht nur weil man für ein halbes Jahr für den nächsten Prüfungsversuch gesperrt wird, wenn man erwischt wird, sondern auch, weil die Theoriefragen ihren Sinn haben: Wer die Sachen nicht drauf hat, baut vermutlich schneller einen Unfall, warnt der TÜV Rheinland.

Der TÜV Rheinland hat nach eigenen Angaben Detektoren im Einsatz, um die kleinen Kameras zu entdecken. Außerdem werde überlegt, ob jeder bei der Prüfung eine zweite Maske über der eigenen tragen muss.

TikTok-Scammer: Frau um viel Geld betrogen!