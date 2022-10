Zu wenig Bewegung? So kannst du dich fit halten

Wenn du zu denjenigen gehörst, die nicht gerne ins Gym gehen, können diese Tipps dir vielleicht helfen.

Vor allem die 11- bis 17-Jährigen bewegen sich zu wenig. Genauer: 88 Prozent der Mädchen und 80 Prozent der Jungs in dem Alter. Das zeigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem "Global Status Report on Physical Activity 2022".

Regelmäßige Bewegung hilft der körperlichen und geistigen Gesundheit. Es ist gut für alle Menschen und es ist nie zu spät, damit anzufangen.

Wie viel Bewegung brauche ich denn?

Eine Stunde pro Tag solltest du dich bewegen, empfiehlt die WHO. Das hilft nicht nur gegen Übergewicht, sondern senkt auch das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes, Depression und Angststörung. Mit regelmäßigem Sport trainierst du außerdem nicht nur deine Muskeln und deine Knochen, sondern auch dein Gehirn. Du lernst und denkst besser.

Ich muss nicht im Gym pumpen, oder?

Nein, du musst nicht unbedingt in ein Fitnessstudio, dich im Sportverein anmelden oder Joggen gehen, sagt die WHO. Wenn du Fahrrad fährst oder schneller läufst, tust du deiner Fitness auch einen Gefallen. Treppensteigen geht auch. Wenn du zu Hause bist, kannst du dich mit Übungen per Video fit halten:

