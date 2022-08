So hilft eine App krebskranken Kindern!

Auf der Gamescom zeigten Entwickler aus Heilbronn eine Spiele-App. Der Fokus: Bewegungstherapie für kleine Patienten.

Gerade wer durch Chemotherapie und Krebs geschwächt ist, bewegt sich dadurch weniger. Mit der App "Augy" für's Smartphone sollen krebskranke Kinder in Zukunft genau dazu motiviert werden, so die Idee des Heilbronner Start-ups "augmented education".

So funktioniert die App

Die Krebspatienten bekommen eine spezielle AR-Brille (Augmented Reality). Dadurch sehen sie virtuell zum Beispiel Luftballons oder Bälle, die sie bewegen müssen. So läuft die Therapie spielerisch. Bei den Übungen haben sich die Entwickler an Aufgaben orientiert, die Krebspatienten auch in der realen Welt machen. Bis Ende des Jahres soll "Augy" fertig. Drei Kliniken haben bereits Interesse daran, sagen die Entwickler.

