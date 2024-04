"Cowboy Carter" bricht krassen Streaming-Rekord🤯

Beyonce setzt mit ihrem Country-Album nicht nur Statements gegen Rassismus, sondern dribbelt auch das Streaming-Game.

Angeblich entstand das Album als Reaction zu einem Vorfall bei den Country Awards 2016. Da wurde Queen Bey anscheinend rassistisch beleidigt. Jetzt ist "Cowboy Carter" das meist gestreamte Album an einem Tag in 2024. Nicht nur das!

"Cowboy Carter" bricht auch diese Rekorde

Es ist Beyonces bisher meist gestreamtes Album zu Release-Datum (29. M├Ąrz 2024). Und on Top: Das meist gestreamte Country-Album an einem Tag von einer Female Artist ever.

Btw: Ihre Single "Texas Hold 'Em" hatte schon vor Album Release ├╝ber 200 Millionen Streams auf Spotify.

So viel Black History findest du in "Cowboy Carter"

Laut TikTok-Community gibt es einige References zu Black History in "Cowboy Carter":

Who run the world? Auf jeden auch diese Black Queen: