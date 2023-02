"Renaissance World Tour": In diese deutschen Städte kommt Beyoncé

Beyoncé Knowles hat eine neue Tour angekündigt. Sie spielt auch drei Konzerte in Deutschland.

Die "Renaissance World Tour" soll im Mai 2023 in Europa starten. Das erste Konzert ist für den 10. Mai in Stockholm (Schweden) geplant. Danach geht es für Beyonce unter anderem nach Belgien, Großbritannien, Frankreich, Spanien und in die Niederlande. Im Juni sind dann drei Konzerte in Deutschland geplant:

15. Juni in Köln

21. Juni in Frankfurt

24. Juni in Hamburg

Wie viel die Tickets für die Konzerte kosten, ist noch nicht bekannt. Der Vorverkauf soll am 20. Februar starten. Beyoncé war zum letzten Mal 2018 in Deutschland. Damals spielte sie zwei Konzerte mit ihrem Mann Jay-Z.

Kritik für Beyoncé nach Auftritt in Dubai

Im Mittelpunkt der Tour wird das gleichnamige Album "Renaissance" stehen. Es gilt als Hymne für die Schwarze-Queer-Community. Deshalb bekommt die Sängerin gerade auch viel Kritik aus der LGBTQ+-Community. Denn: Ihr erster Auftritt seit vier Jahren war bei einer Hoteleröffnung in Dubai. In dem Land ist Homosexualität aber verboten und wird sogar bestraft.

