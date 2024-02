Kann ein Hijab feministisch sein? Was hat Rap mit Fashion zu tun? Die Antworten gibt es jetzt in einer Serie.

Und zwar in "Beyond Fashion". Gerade ist die zweite Staffel der ARD-Doku gestartet. In vier Folgen kann man laut den Machern in "die Welt der Menschen, für die Mode ein Lebensgefühl ist", eintauchen.

Rap, Feminismus und Mental Health: Darum geht es in "Beyond Fashion"

Hostin Avi Jakobs schaut zusammen mit Fachleuten und Stars auf die Fashionwelt. Es geht jedes Mal um ein anderes Thema.

Folge 1: Hype Fashion - Wie viel Macht hat Rap in der Mode?

Folge 2: Fetisch- & Clubwear - Subkultur oder schon Mainstream?

Folge 3: Hyperfeminin bis bedeckt - Wie frei macht Mode?

Folge 4: Fashion Therapy oder Selbstzerstörung - Wie beeinflusst Mode Mental Health?

In der ersten Folge sind unter anderem Olexesh und Celo & Abdi mit dabei. Sie beschäftigen sich damit, welchen Einfluss Rap und HipHop auf die Mode haben. Dabei geht es auch darum, welche negativen Auswirkungen der Fashion-Konsum haben kann. In Folge 2 gibt dann Berghain-Türsteher Sven Marquardt einen Einblick in die Clubszene. Außerdem erzählt Schauspielerin Ruby O. Fee von ihrem Faible für Fetischmode.

In der dritten Folge diskutieren Sängerin Jennifer Weist und Influencerin Beyza Asan über die Vielfalt von Mode. Dabei geht es um super sexy und Modest Fashion, ein Kleidungsstil, der einen stärker verhüllten Körper präsentiert. In der letzten Folge spricht Model Stefanie Giesinger über extremen Leistungsdruck, unerreichbare Schönheitsideale und toxische Arbeitsumstände.

