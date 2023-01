Haben Beziehungen in Deutschland weniger Leidenschaft?

Partnerschaften in Deutschland sind weniger liebevoll als woanders auf der Welt - daran liegt es.

Gibt es je nach Land große Unterschiede, wenn es darum geht, wie liebevoll eine Beziehung ist? Laut der Studie von mehr als einhundert Forschenden im Wissenschaftsmagazin "Nature" ist das so. Sie haben 9.500 Menschen in 45 Ländern befragt. Die Teilnehmenden mussten die Leidenschaft, Intimität und Verbindlichkeit bewerten.

So liebevoll ist es in anderen Ländern, so schneidet Deutschland ab

Die Wissenschaftler haben untersucht, welchen Einfluss Faktoren wie die Modernisierung des Landes, die Temperatur und das kollektive Denken auf die Liebe haben. Mit kollektivem Denken ist gemeint: Wie viel wichtiger ist die Gesellschaft im Vergleich zum Einzelnen? In Ländern, in denen die Gemeinschaft wichtiger ist, sind arrangierte Ehen zum Beispiel verbreiteter.

Die besten Werte haben moderne Länder mit höheren Temperaturen: USA, Italien, Portugal, Ungarn.

Auch gut abgeschnitten haben Spanien, Brasilien und Australien.

Norwegen hat auch gut abgeschnitten, obwohl es dort kälter ist.

Weniger liebevoll sind Beziehungen in Deutschland, Türkei, Pakistan, China und Südkorea.

Deshalb ist die Liebe in Deutschland weniger liebevoll

Die Forschenden haben entdeckt, dass Beziehungen in den fortschrittlichsten Ländern weniger liebevoll sind. Ab einem bestimmten Punkt beeinflusst also der Entwicklungsstatus die Beziehung eher negativ. Es gab mehr Intimität und Verbindlichkeit in Ländern, die eher als Kollektiv denken.

Eifersucht ist ein großes Thema in Beziehungen - aber warst du jemals eifersüchtig auf ein Smartphone?