Ist Bhad Bhabie schwanger?!

"Cash me outside!" - wer erinnert sich? Die Rapperin hat auf Insta Fotos geteilt, die einen Babybauch erahnen lassen.

Bhad Bhabie alias Danielle Bregoli schreibt zu den Bildern: nichts! Sie lässt die Fotos für sich sprechen.

Dass die 20-Jährige wirklich schwanger ist, berichtet unter anderem "TMZ". Die Newsseite "People" schreibt, dass ihr das Ganze von einem Insider bestätigt wurde. Ihr Freund Le Vaughn soll demnach der Vater sein. Wie lange Danielle schon schwanger ist und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist nicht bekannt.

Drogenentzug und Social-Media-Pause

Danielle hat eine schwierige Zeit hinter sich:



Sie wurde vor einigen Jahren zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt - unter anderem wegen Autodiebstahl und Drogenbesitz.

Wenige Monate später wurde die Strafe aber wieder fallen gelassen.

Im Jahr 2020 soll Danielle in einer Entzugsklinik gewesen sein und eine Reha gemacht haben - inzwischen gehe es ihr wieder besser.

Zuletzt hatte sie eine Social-Media-Pause gemacht. Erst im November dieses Jahres meldete sie sich zurück.

2016 wurde die damals 13-Jährige zum Meme

Danielle war als anscheinend schwer erziehbare Teenagerin mit ihrer Mutter bei der Talkshow "Dr. Phil". Dort fiel der legendäre Satz "Cash me outside, how 'bout that?", durch den sie bekannt wurde.

