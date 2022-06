Real-Talk oder Date? Foto von Bibi und Julian aufgetaucht!

Ja - wirklich! Bibi und Julian wurden zum ersten mal seit der Trennung zusammen gesehen.

Die "BILD"-Zeitung hat am Freitag ein Foto veröffentlicht. Darauf sieht man: Bibi und Julia Claßen in einem Restaurant in Köln. Sie sitzen sich gegenüber und unterhalten sich.

Was haben Bibi und Julian gemacht?

Das Foto soll bereits am Montagabend aufgenommen worden sein. Laut "BILD"-Zeitung waren die beiden nur zu zweit. Warum sie sich getroffen haben, ist aber unklar. Es gibt natürlich viele Theorien dazu. Die zwei von ihren Fans am meisten diskutieren Möglichkeiten:

Bibi und Julian haben besprochen, wie es nach der Trennung für sie und ihre Kinder weitergeht

Die beiden haben einen Plan gemacht, wie sie die Bombe über die mögliche Fake-Trennung platzen lassen wollen

Was wirklich besprochen wurde, weiß man aber nicht. Weder Bibi noch Julian haben sich dazu geäußert.

Hier kannst du das Foto sehen:

Bibi mit Timothy gesehen!

Viele Fans wünschen sich immer noch, dass die Trennung von Bibi und Julian nicht echt ist. Obwohl beide bestätigt haben, dass sie nicht mehr zusammen sind, hoffen viele noch, dass es sich um ein Experiment handelt. Und das, obwohl Bibi in den letzten Tagen rund um Stuttgart offenbar immer wieder mit Timothy gesehen wurde. Er ist ihr Manager und soll jetzt ihr neuer Freund sein. Auf Fotos und Videos sieht man, wie die beiden sich küssen.

