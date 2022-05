Mit Bikini am Strand: So reagieren die Fans auf Bibis neusten Post

Bibi im Urlaub - Julian mit einem kranken Kind allein. Diese Situation sorgt für jede Menge Diskussionen.

Ganz leise spricht Julienco in seiner Insta-Story aus dem Auto. Der Grund: Sein krankes Kind ist auf dem Rücksitz eingeschlafen. "Lio hats voll erwischt. Der hat voll Fieber und Bauchschmerzen". Derweil postet Bibi Bilder von ihrem Italien-Urlaub. Ob sie dort nach ihrer Trennung mit einem neuen Partner ist, ist nicht klar. Auf einem Foto sieht es so aus, als sei eine Freundin mit dabei. Die Posts sorgen für verschiedene Reaktionen - von Unverständnis bis Hate.

Instagram / @julienco_

Fans batteln sich

"nein. nicht nice bibi.", steht darunter - "euer Hate, obwohl keiner von euch genaueres weiß, auch nicht! 🤷", lautet eine Antwort.

Viele sind auf Julians Seite: "Den Kindern gehts nicht gut, darum muss sich Julian kümmern und sie chillt mit ihrer neuen Lachnummer glücklich in Italien". Aber es machen sich auch Fans für Bibi stark: "Bruder woher willst du wissen dass sie glücklich ist? Außerdem ist es wohl klar dass einer auf die Kinder aufpassen muss, also haben die sich anscheinend so geeinigt. Die beiden brauchen Abstand voneinander und das ist verständlich."

Kein Statement

Bibi selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Genau das würden sich aber viele Fans wünschen: Unter ihren beiden letzten Posts gibt es auch solche Kommentare, die Bibi nach einem Statement fragen.