Bibi und Timothy - sie sind noch zusammen

Seit der Trennung von Julian hat man fast nichts mehr von Bibi gehört. Jetzt wurde sie Hand in Hand mit Timothy gesehen.

Die Influencerin, die sich ziemlich zurückgezogen hat, gönnt sich gerade eine Social Media-Pause. Für ihre Fans ist sie aber bereit, ein Selfie zu machen. So auch gestern am Hauptbahnhof in Köln. Nachwuchsschauspieler Tim Francis hat sie im Auto erkannt und gefragt, ob sie mit ihm ein Foto machen würde.

Überglücklich postete er das Selfie auf seinem Insta-Account:

Kurz später sieht er Bibi wieder: Hand in Hand mit Timothy! Schnell macht er ein Bild wie die beiden den Bahnhof verlassen und postet es in seiner Story. Offensichtlich hat Bibi Timothy vom Bahnhof abgeholt - er hatte einen Koffer dabei.

Instagram-Screenshot von @_timfrancis_

Ganz abgetaucht ist Bibi nicht. Neulich war sie bei ihrer Freundin auf einem Foto zu sehen: