Diese App soll Frauen vor Übergriffen schützen

Nachts auf dem Heimweg oder an der Haltestelle - Orte, an denen du nicht gerne alleine bist? Da könnte BIBTI helfen.

Mit der App BIBTI kannst du dir auf deinem Weg eine Begleitung suchen. Wenn du nicht alleine gehen willst, kannst du über die App einen Buddy anfragen. Alle App-Nutzerinnen in einem bestimmten Umkreis bekommen dann eine Nachricht.

Eine App nur für Frauen

Wenn eine andere Userin Zeit hat, kann sie antworten und bekommt eine Wegbeschreibung zu deinem Standort. Bei der Registrierung für die App wird mit Hilfe von einem Google-Konto und einem Anruf sichergestellt, dass sich wirklich nur Frauen anmelden. Die App wird gerade in den USA getestet und soll im Herbst auch nach Deutschland kommen.

Hier findest du auch Begleitung

Ein ähnliches Angebot wurde in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Polizei in Köln entwickelt. Die App "Way Guard" können alle nutzen - auch Männer. Hier bekommst du virtuelle Begleitung, indem zu zum Beispiel deinen Standort teilst. Oder du lässt dich telefonisch begleiten bis du am Ziel bist.

Wenn dir eine telefonische Begleitung reicht, kannst du auch das Heimwegtelefon anrufen. Das ist in ganz Deutschland immer ab 20 Uhr unter 030/12 07 41 82 erreichbar.

Die Stadt Stuttgart kümmerst sich besonders um die Sicherheit von Frauen im Nachtleben: