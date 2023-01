Dafür soll Präsident Joe Biden nun eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet haben.

Das Weiße Haus teilte am Montag in Washington mit, dass die USA mehr gegen Antisemitismus und Islamophobie in der Gesellschaft unternehmen wollen. Um die nötigen Strategien dafür zu erarbeiten, soll US-Präsident Joe Biden eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben, die...

...in der realen sowie in der virtuellen Welt auf die Thematik aufmerksam machen soll.

...es sich zum Ziel macht, Angriffe auf Juden und Muslime zu verhindern.

...eine integrative Gesellschaft fördern soll.

Mehr News findest du hier: