Es stellt sich raus: Nicht alle Ballons kamen aus China. Trotzdem gibt es jetzt Konflikte.

Nachdem ein Ballon über einen Luftwaffenstützpunkt geflogen ist, schoss die USA diesen ab. Die USA gehen davon aus, dass es eine chinesischer Spionage-Ballon war. Anschließend tauchten weitere Ballons auf, doch diese haben nichts mit China zu tun.

Erste Videos vom Abschuss des mutmaßlichen Spionage-Ballons

Auch von Forschungseinrichtungen und Unternehmen flogen Ballons

In einem Statement sagte Präsident Joe Biden, dass die weiteren Ballons harmlos seien. Wahrscheinlich wurden sie von Privatunternehmen oder Forschern in die Luft geschickt. Trotzdem wurden auch diese abgeschossen. Dafür steht der Präsident auch weiter ein - sie flogen unangemeldet über amerikanischem Gebiet. Nun soll es neue Regeln für Nachverfolgung, Überwachung und Abschuss von Objekten in der Luft geben.

Was geht jetzt zwischen den USA und China?

Joe Biden möchte mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sprechen. Der hat offenbar nicht so große Lust dazu. Er kritisiert die Reaktion der USA vor allem, weil sie ja die Beziehung der Länder eigentlich verbessern wollen. Dass das Land sich gegen den Spionage-Ballon verteidigt hat, empfindet China als "Spannung anfachen" und "Krise eskalieren". Das sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.