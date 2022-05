Fußballfan rettet Leben!

Während dem Bundesliga-Spiel Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern (0:3) musste ein Fan wiederbelebt werden.

Ein Fußballfan, der Arzt ist, war zur Stelle und rettete so dem Betroffenen auf der Tribüne womöglich das Leben. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht und sei mittlerweile wieder in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, wie Arminia Bielefeld mitteilte. Die Fans der Heimmannschaft verzichteten wegen des Notfalls auf laute Gesänge und Anfeuerungsrufe. Trainer Frank Kramer wünschte dem Fan nach der Partie eine gute Besserung.

Ich möchte nicht verpassen, dem Fan alles Gute zu wünschen und natürlich der Familie. Auch von der Mannschaft, alles, alles Gute.

Hier ein kurzes Video, wenn du selber mal in die Situation kommen solltest, einen Menschen reanimieren zu müssen.