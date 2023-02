Schüler attackiert, Lehrer bedroht: Vier junge Männer festgenommen

Einige Tage vor dem Angriff an einer Realschule wollten die vier einen Schüler offenbar ausrauben. Die ganze Geschichte:

4. Februar, Bietigheim-Bissingen:

Vier junge Männer haben es wohl auf das Handy und Bargeld eines 18-jährigen Schülers abgesehen. Nach dem aktuellen Stand der Polizei sollen sie gemeinsam auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Als sie ein Geräusch hören und denken, aufgeflogen zu sein, flüchten sie - so die Polizei. Doch damit hatte die Sache noch kein Ende.

Weiterer Angriff an Schule

8. Februar, Tamm:

Kurz vor Mittag sollen die vier jungen Männer bewaffnet in die Realschule Tamm gekommen sein. Ihr vorheriges Opfer können sie nicht finden. Stattdessen sollen sie einem 16-jährigen Schüler ins Gesicht geschlagen haben. Einem Lehrer, der helfen will, droht die Gruppe. Der verletzte Schüler soll später per Telefon ebenfalls von einem der Verdächtigen bedroht worden sein. Der 16-Jährige hatte bei der Polizei eine Aussage gemacht.

Polizei ermittelt Verdächtige

9. Februar:

Die Polizei kann herausfinden, um wen es sich bei der Gruppe der gewalttätigen jungen Männer handelt: zwei 18-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger aus dem Raum Ludwigsburg. Haftbefehle gehen raus - unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Inzwischen, so meldet es die Polizei jetzt, sitzen die vier Verdächtigen in verschiedenen Gefängnissen.