Ab heute gibt es die riesigen, roten Schuhe zu kaufen. Sie sind aber nicht nur Mode. Sie haben auch eine Botschaft.

Das Design der Big Red Boots ist gerade DAS Thema in der Mode-Welt. Die Stiefel werden für ihr spezielles Design gefeiert und mit Schuhen aus Comics und Games verglichen. Hinter dem Hype steckt das Fashion-Brand MSCHF. Das ist aber kein normales Mode-Unternehmen, sondern ein Künstler-Kollektiv. Der Name steht für "mischief", was übersetzt so viel wie "Unfug" bedeutet.

Was ist die Botschaft der Big Red Boots?

Die Künstler von MSCHF machen also nicht nur Mode, sondern setzen mit ihren Designs auch ein Statement. Die Big Red Boots sollen gleich mehrere Bedeutungen haben.

Kritik an TikTok, Insta & Co: Laut Mode-Experten will MSCHF mit den unförmigen Schuh aus Schaumstoff und Gummi die Social-Media-Welt kritisieren. Die Schuhe sollen zeigen, dass Marken keine "normalen" Designs mehr machen können, sondern etwas machen müssen, was viral geht und so besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Krisen entfliehen: Andere sehen die Big Red Boots als Möglichkeit, mit den aktuellen Krisenzeiten umzugehen und ihnen sogar für eine Zeit lang entfliehen zu können. Die Schuhe sollen Menschen mit in die Comicwelt nehmen, die eine Fantasiewelt ist, in der es um Spaß und nicht um Krieg, Katastrophen und andere Dinge geht.

Wie kommt man an die Big Red Boots?

Der Drop wurde für heute (16. Februar) um 17 Uhr angekündigt. Dann kann man die Big Red Boots für umgerechnet 325 Euro kaufen. Auf Reseller-Seiten werden die Schuhe jetzt schon für rund 1.000 Euro angeboten. Aber - Achtung: Die Big Red Boots sind nicht ganz ungefährlich. Es gibt Video, in denen Menschen Probleme haben die Schuhen wieder auszuziehen.