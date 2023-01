Bekannter Surfer stirbt durch Monsterwelle

Der Brasilianer Marcio Freire ist beim Big-Wave-Surfing in Portugal gestorben.

Das Unglück passierte am Strand Praia do Norte in Nazare. Der Ort, an dem die höchsten Wellen der Welt brechen, ist ein Hotspot für Profi-Surfer. Freire ist vom Surfboard gestürzt und von der Welle getötet worden, teilten die portugiesischen Behörden mit. Es hätten "keine außerordentlich gefährlichen" Bedingungen geherrscht, heißt es von offizieller Seite. Der Brasilianer mit dem Spitznamen "Mad Dog" hatte 20 Jahre auf Hawaii gelebt.

An dem Unglücksort stellte der deutsche Surfer Sebastian Steudtner am 29. Oktober 2020 auf einer 26,2 Meter hohen Welle den Weltrekord für die höchste jemals gesurfte Welle auf.

