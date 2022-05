So kann Schule auch laufen!

Auf der größten Bildungsmesse Europas kannst du dir angucken, wie Unterricht in Zukunft sein kann: mit VR-Brille und so.

Auf der Messe "LEARNTEC" in Karlsruhe geht es vor allem um Digitalisierung in Schulen und in der Ausbildung. Dazu gibt es Vorträge, Workshops und Stände, an denen du dich informieren und vieles ausprobieren kannst.

Das gibt's zu sehen!

So könnten in Zukunft Virtual-Reality-Brillen im Unterricht eingesetzt werden. In der Berufsausbildung können damit zum Beispiel Situationen aus dem Arbeitsalltag nachgestellt werden. Und auf der Messe geht es darum, wie Social Media in den Unterricht einbezogen werden kann.

Außerdem gibt es viele neue Ideen, wie Klassenräume aussehen können:

flexible Möbel

Rückzugsräume für Gruppenarbeit

Bewegungsbereiche

Pinnwände und Boards, um Ideen festzuhalten

Insgesamt sind mehr als 370 Aussteller aus 19 verschiedenen Ländern in Karlsruhe. Die Messe geht bis zum 2. Juni. Für Schülerinnen und Schüler gibt es ermäßigte Tickets.

Gut ausgebildete junge Menschen werden grade in vielen Unternehmen gesucht: