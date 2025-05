Vermögen verteilen?! Gates forciert Milliarden-Spende

Bill Gates hat angekündigt, sein Vermögen schneller unter die Leute zu bringen. Eine unfassbare Summe soll dabei in seine Stiftung fließen.

"Allen Menschen zu einem gesunden und produktiven Leben zu verhelfen": das ist Gates' erklärte Mission. Dafür will er eine Mega-Summe Cash spenden. Rund 200 Milliarden US-Dollar sollen in den kommenden 20 Jahren dazu beitragen, Armut zu bekämpfen. Das Geld fließt über seine Stiftung "Gates Foundation" in die jeweiligen Projekte. Praktisch sein ganzes vermögen soll dort hineinfließen.

"Viele dringende Probleme": Gates will Milliarden spenden Dauer 0:24 min "Viele dringende Probleme": Gates will Milliarden spenden

Spenden: Bill Gates will auf die Tube drücken

Der Microsoft-Gründer sieht die Zeit schwinden, um zu handeln.

Es gibt zu viele dringende Probleme, die gelöst werden müssen, als dass ich Ressourcen zurückhalten könnte, mit denen ich den Menschen helfen könnte.

Deshalb habe er sich entschlossen, sein Geld schneller an die Gesellschaft zurückzugeben, als er es ursprünglich geplant hatte. Unterstützung soll Gates dabei wohl auch von Börsen-Legende Warren Buffet erhalten. Dieser soll weitere 100 Milliarden bereitstellen wollen.