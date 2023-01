Das ging an Billie Eilishs 21. Geburtstag 🎂

Am Sonntag hatte Billie Geburtstag. Wie hat sie den besonderen Tag verbracht?

Schon am Freitag gab es einen Kuchen f├╝r die S├Ąngerin - und zwar auf der B├╝hne bei ihrer Hometown Show in LA. Ihre Eltern und ihr Freund Jesse Rutherford ├╝berraschten sie damit. Wie "People" berichtete, blies sie die Kerzen auf der B├╝hne aus und umarmte ihre Eltern. "Willst du Shots? Gebt mir zwei Tage", scherzte die Musikerin. "Ich werde in zwei Tagen 21, das ist einfach unglaublich."

Das ging bei Billie Eilishs Geburtstagsparty

Das Motto ihrer Geburtstagsfeier waren die Weihnachtsfeiertage. Billie trug ein Outfit im Weihnachtsmann-Look. Mit dabei waren viele Stars wie Avril Lavigne, Doja Cat, Hailey Bieber und Justin Bieber. Kendall Jenner war ebenfalls anwesend und teilte eine Reihe von gl├╝cklichen Schnappsch├╝ssen in ihrer Insta-Story:

Screenshot Instagram: kendalljenner

In den USA ist man in der Regel erst mit 21 vollj├Ąhrig. Was Billie Eilish jetzt alles machen darf, erf├Ąhrst du in unserem TikTok-Video:

So haben sich Billie Eilish und ihr Freund Jesse Rutherford das erste Mal ├Âffentlich gezeigt:

Mehr Star-News gibt es hier: