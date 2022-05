Billie Eilish: "Sorry, ich bin nicht Beyoncé"

Auf dem Coachella-Festival schreibt Billie Eilish als jüngste Solo-Headlinerin Geschichte.

Nachdem das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien wegen der Pandemie zwei Mal abgesagt wurde, findet es jetzt endlich wieder statt. Für sie sei ein Traum in Erfüllung gegangen, sagte die 20-jährige Billie Eilish dem Publikum. Sie durfte erstmals auftreten - und das als Hauptact. Das Ganze fühle sich "verrückt" an, sagt die Sängerin.

Fans sind begeistert

Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas spielte die 20-Jährige über zwei Dutzend Songs auf der Bühne. Billie schwebte sogar in einem Kran über dem Publikum und holte sich unter anderem den Sänger Khalid für einen gemeinsamen Song auf die Bühne. Am Ende der Show dankte sie den jubelnden Fans und machte einen Scherz:

Sorry, ich bin nicht Beyoncé.

Was hat es damit auf sich?

Beyoncé war 2018 die erste schwarze Frau, die als Headlinerin beim Coachella-Festival aufgetreten war. Auch sie hat eine Mega-Fanbase auf der ganzen Welt.

Hier kannst du dir das Coachella-Festival im Livestream angucken:

Beyoncé und Billie Eilish live bei den Oscars